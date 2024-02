Três pessoas morrem e duas ficam feridas em acidente envolvendo cinco veículos

Um acidente envolvendo cinco veículos deixou três pessoas mortas e duas gravemente feridas, na BR-163, entre Sinop e Itaúba, a 599 km de Cuiabá (MT), na manhã do último sábado (3). As vítimas foram identificadas como Rosimeire Castilho de Oliveira, de 59 anos, Mauro Izidoro de Oliveira, de 67 anos, e o neto do casal, de 6 anos.

O acidente aconteceu por volta das 9h da manhã e envolveu uma caminhonete, duas carretas e dois veículos de passeio. Os dois carros ficaram prensados entre as carretas e um dos veículos de carga bateu em uma caminhonete.

Em um dos veículos estavam três pessoas: um casal e uma criança. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local. No outro veículo estava um casal, que foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Sinop.

O perito Sandro Lúcio informou que a suspeita é que os veículos estavam parados e uma das carretas bateu na traseira.

"Normalmente em situações de engavetamento, um dos veículos está transitando em baixa velocidade e vem o veículo e colide na traseira e empurra os carros", explica o perito.