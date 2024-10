Marambaia: incêndio de grandes proporções atinge área do Exército e coloca moradores em risco

Um incêndio atingiu uma área de mata pertencente ao Exército Brasileiro, na Sexta Rua, bairro da Marambaia, em Belém, próximo à rua da Marinha, uma área verde preservada da capital paraense. As chamas, que começaram na manhã de domingo (27), mobilizaram mais de 50 moradores ao longo dos dois dias, que formaram uma linha de voluntários para tentar conter o avanço do fogo com baldes e mangueiras. Crianças e adolescentes também se juntaram ao esforço, enquanto alguns moradores arriscavam-se a pular o muro baixo que separa a rua da área de mata, aproximando-se periogsamente do fogo.

A moradora Ester Cristina relatou que equipes do Exército e do Corpo de Bombeiros estiveram no local duas vezes no domingo, após acionamento dos moradores, e garantiram que o incêndio estava controlado. No entanto, as chamas se reacenderam com mais intensidade a partir do final da tarde. “As equipes vieram e controlaram, mas as chamas sempre voltavam mais fortes, o nosso medo é que elas atinjam alguma residência ou a fiação elétrica”, disse Ester.

O Corpo de Bombeiros informou que demandou ao local mais de 20 agentes desde domingo. O tenente-coronel Marcos Scienza explicou à reportagem que os bambuzais presentes no local contribuíram para a rápida propagação do fogo. Muitos moradores, por conta própria, começaram a cortar os longos bambus, na tentativa de conter as chamas. A principal reclamação dos moradores ficou por conta da falta de poda da área.

“Estamos a dois dias trabalhando nessa área, só que agora a reignição do fogo ficou mais intensa por causa do bambu, que tem uma progressão muito rápida do fogo. Mas agora temos área de queima lenta. Estamos com um veículo com mais de dez mil litros de água e estão chegando mais”, declarou Scienza. Ele informou que entre 20 e 25 bombeiros estão atuando na área, apesar dos desafios logísticos causados por múltiplas ocorrências de incêndio em Belém.

O tenente-coronel também alertou para os riscos da presença de crianças próximas ao local do incêndio, mas destacou que cabe às equipes responsáveis pelo isolamento garantir a segurança no entorno, como Polícia Civil e Polícia Militar. Quanto à causa do incêndio, ele mencionou que a perícia ainda vai determinar, mas apontou que a grande quantidade de lixo acumulado, como garrafas PET com água, pode, sob a incidência solar, contribuir para incêndios dessa magnitude.

“Tem muito lixo jogado nessa área chamas. A causa é só a perícia que vai determinar, mas é muito comum que incêndios iniciados em área onde tem muito lixo, se iniciem através desses entulhos, garrafa pet com resquício de água por exemplo, quando os raios solares incidem, podem causa grandes incêndios", disse.

Focos de Incêndio pela Capital

Além da Sexta Rua, pelo menos mais cinco pontos de incêndio foram registrados na capital paraense nos últimos três dias. Incêndios atingiram os bairros do Curió, Bengui, Outeiro e Mosqueiro, onde as chamas assustaram moradores do Carananduba, área onde funcionava um antigo lixão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o período de estiagem e o uso irregular do fogo estariam relacionados com os casos.