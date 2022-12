Marabaense é executado a tiros em Jacundá, suspeitos gravam o crime e publicam na internet

A Polícia Civil de Jacundá está investigando um homicídio que ocorreu na última quarta-feira (28) no município. Natural de Marabá (PA), Uelbson Santos Alves foi morto a tiros por dois suspeitos, ainda não identificados. A vítima foi executada no meio da rua, após tentar fugir dos envolvidos. Os bandidos gravaram toda a ação e divulgaram na internet. As informações são do Portal Carajás.

Uelbson estava na sala de casa, localizada no Bairro Jardim Floresta, quando foi surpreendido por dois homens, que efetuaram ao menos cinco disparos contra a vítima. Na tentativa de fugir, ele correu, mas caiu na rua, sendo alcançado pelos bandidos e morto a tiros ali mesmo.

Toda ação foi gravada pelos bandidos e publicada na internet. No registro, é possível ver o momento em que Uelbson é assassinado. Em seguida, os suspeitos fogem da cena do crime. Horas depois, a PC encontrou na rua do ocorrido um revólver calibre 38, três cápsulas e um carregador de pistola.

As autoridades de Jacundá estão investigando o crime e a motivação do assassinato do marapaense. O corpo de Uelson foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

O Grupo Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar para apurar mais informações sobre o caso. Até o fechamento da matéria, não obteve resposta.