'Mapará' cai na rede da polícia por suspeita de tráfico de drogas em Moju

Policiais militares do 47° BPM de Moju, no nordeste do Pará, prenderam um homem identificado como Clendison de Souza Viana, mais conhecido como “Mapará”. Ele é suspeito de tráfico de entorpecentes. A detenção ocorreu na madrugada de segunda-feira (28).

O portal Moju News informou ainda que uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de que, na rua Jutaiteua, havia um local com intenso tráfico de drogas. A equipe foi até aquele endereço. Dois homens perceberam a chegada da viatura e fugiram para dentro de uma residência.

Os policiais militares informaram que tiveram permissão para entrar no imóvel, no qual encontraram o homem mais conhecido como “Mapará”. Além de 92 papelotes com entorpecentes semelhantes à maconha, os militares encontraram uma balança de precisão, dois celulares, sacos para embalar a droga e, ainda, R$ 90,00. O suspeito, assim como o material apreendido, foi apresentado na Delegacia de Polícia de Moju para a realização dos procedimentos necessários.