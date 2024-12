Mais um feirante é assassinado na noite desta terça (03) no Curuçambá, em Ananindeua

Na noite desta terça-feira (03/12), um comerciante, identificado como Bill Maciel, de 30 anos, foi assassinado enquanto trabalhava na Avenida Baraúnas, no bairro Curuçambá, em Ananindeua — mesmo local onde aconteceu um homicídio de outra vítima, que também era feirante, pela manhã. Ele estava sentado, onde vendia frutas, guardando seus produtos, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O garupa desceu e disparou pelas costas da vítima, que morreu no local.

De acordo com testemunhas, Bill era feirante e teria se recusado a pagar uma suposta "taxa do crime" exigida por criminosos. Pessoas próximas afirmaram que ele falava abertamente sobre sua decisão de não ceder às pressões para efetuar o pagamento. No ataque, o comerciante foi atingido por pelo menos três disparos, sendo um na cabeça e os outros na região do pescoço.

Mais cedo, uma execução semelhante aconteceu no mesmo local, levantando ainda mais suspeitas de que os crimes estão ligados à mesma prática de extorsão.