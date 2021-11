Mais um caso de feminicídio motivado por resistência à separação é registrado na capital

Mais um caso de feminicídio foi registrado na noite desta terça-feira (16), em Belém. Desta vez, o crime aconteceu no bairro do Curió-Utinga. Uma mulher, identificada como Joele Fontes Palmeira foi morta a facadas pelo ex-companheiro, que não se conformava com o fim do relacionamento.

O homicida foi capturado por populares logo após o crime e entregue à Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante.

Mais informações em instantes.