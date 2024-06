Mais de 1 tonelada de pescado irregular é apreendida em rio, no Marajó

Aproximadamente 1,3 tonelada de peixe salgado irregular foi apreendida no Rio Jaburu, zona rural de Breves, no Marajó, na manhã da última quinta-feira (27/06). A carga, que segundo as autoridades estaria imprópria para consumo, teria saído de Macapá, capital do Amapá, na quarta-feira (26), e tinha como destino a capital paraense, Belém. Todo o material apreendido foi encaminhado ao descarte.

Equipes de fiscalização da Base Fluvial Antônio Lemos abordaram a embarcação “FB D. Glauce”, que faz o transporte de pessoas e cargas. Durante a carga, que não tinha documentação sanitária e armazenamento adequado. Os procedimentos cabíveis foram executados pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará). Houve instauração de autos de apreensão, inutilização e de multa pela agência reguladora. A carga foi encaminhada à sede municipal de Breves, para ser incinerada.

O diretor do Grupamento Fluvial, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), coronel José Vilhena, destacou a importância do trabalho integrado.

“A Base Antônio Lemos está estrategicamente localizada no Rio Tajapuru, em uma rota principal de tráfego de embarcações de passageiros e cargas. Por isso, após tomarmos o conhecimento que já existe uma rota alternativa, em que as embarcações estão desviando através de rotas alternativas, uma delas é o Rio Jaburu, ocorreu a abordagem. Foi feito o acionamento da Adepará, que se encontra na Base, que identificou o material apreendido. Inicialmente, foi feito um deslocamento para a Base, e de lá teve necessidade ainda de colocar para Breves, para a Delegacia, para fazer os procedimentos”, disse o diretor.