Agentes de segurança apreendem R$ 400 mil em pescado irregular, no Marajó

Aproximadamente 140kg de pescado, entre grude de pescada e barbatana de tubarão, foram apreendidos no último sábado (22) no Marajó. A apreensão está avaliada em mais de R$ 400 mil. Os agentes de segurança encontraram os materiais na embarcação denominada "Ana Beatriz IV", quando trafegava pelo furo do Rio Tajapuru, próximo ao Distrito de Antônio Lemos, no Marajó Ocidental. A embarcação saiu de Macapá (AP) com destino a Belém.

O flagrante ocorreu durante ações de fiscalização nos rios que ocorrem diariamente, no âmbito da “Operação Guardiões do Bioma”. Durante a abordagem à embarcação, a carga foi encontrada na carroceria de um veículo Saveiro, sendo identificado aproximadamente 50kg de barbatana de tubarão e 90kg de grude de pescada, que estão entre os pescados mais caros do mercado.

Os 50kg de barbatana foram avaliados em cerca de R$ 239.500,00 mil. Enquanto que os 90 kg de grude de pescada, extraído das vísceras do animal, foram estimados em R$ 252 mil, já que geralmente por ser comercializado por até R$2.800 o quilo.

De acordo com a Lei nº 11.959, que trata sobre as atividades de aquicultura e pesca, tanto o finning, que é a prática da captura de tubarões para retirar apenas a barbatana e em seguida descartar o restante do animal, quanto o transporte em embarcações sem documentação, são caracterizados crimes ambiental contra à fauna.

No momento da abordagem, o responsável pelo veículo com a carga foi identificado e encaminhado para a Base Antônio Lemos para procedimentos cabíveis, sendo liberado após as qualificações. O remetente da carga também já foi identificado e será responsabilizado.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Base Antônio Lemos, e será encaminhado nesta segunda-feira (24) para a Delegacia de Breves, para procedimentos cabíveis. Um procedimento investigativo será instaurado para apuração minuciosa e identificação de todos envolvidos no crime contra à fauna.

A ação foi realizada por agentes do Grupamento Fluvial, Policiais Civis e Militares e Corpo de Bombeiros Militar, que atuam na Base Fluvial 'Antônio Lemos'. "O Estado, por meio das ações policiais, demonstra mais uma vez que está atuando na prevenção e repressão de todo e qualquer tipo de crime e, desta vez, foi um crime contra à fauna", afirma o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

“Nós seguimos atuando com ações estratégicas na malha fluvial por meio da Base Antônio Lemos, que a cada nova ação exitosa como essa, nos mostra a importância da implantação naquela região que é corredor de muitas embarcações. Dessa vez, conseguimos apreender mais de 100 quilos de pescado, fruto de crime contra à fauna e também que poderia entrar no mercado para ser comercializado de forma irregular. Reforçamos que estamos atentos a qualquer prática criminosa e estamos aptos a combater essas ações, protegendo o meio ambiente, a fauna e toda a população paraense”, afirmou Ualame Machado.