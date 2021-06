PRF apreende mais de 32m³ de lenha em Benevides

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 32m³ de lenha (resíduos para fins energéticos), durante fiscalização no quilômetro 19, da BR-316, no município de Benevides.

O flagrante ocorreu durante abordagem a um veículo caminhão trator e durante os procedimentos de fiscalização o condutor apresentou o documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (DANFE) e a Guia Florestal (GF), das quais apresentavam divergências entre a placa descrita na GF e a placa do veículo abordado, apresentando também divergência entre as medições da carga descrita no documento de 26,5 m³ e a medição feita pelos policiais de 32,583 m³.

Além disso, o veículo apresentou irregularidades no transporte da carga, que estava sem a devida amarração e proteção e o cronotacógrafo estava defeituoso.

O condutor e o veículo foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Benevides. Um Termo circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi assinado pelo condutor, que assumiu o compromisso de comparecer em juiz quando convocado.