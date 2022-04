Mais de 100 aves transportadas ilegalmente são resgatadas pela PRF, em Medicilândia

Cento e seis aves que estavam sendo transportadas de forma ilegal e em condições degradantes foram resgatadas por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste domingo, 3, no quilômetro 748 da BR-230, em Medicilândia, no sudoeste paraense. Durante a abordagem, a equipe constatou que os animais estavam sendo transportados de forma insalubre, em gaiolas extrapolando a carroceria do veículo e em condições inadequadas de temperatura, visto que havia uma lona preta cobrindo parcialmente os animais.

Devido ao alto número de aves por gaiolas, as condições de espaço também eram mínimas, o que acarretou na morte de uma ave. O veículo realizava, ainda, o transporte de outros tipos de carga, junto aos animais.

Questionado, o condutor afirmou que foi contratado apenas para acompanhar o transporte das aves. Na ocasião, o homem apresentou a Guia de Trânsito de Animal (GTA) com rota de Juazeiro, na Bahia, a Belém, distinta do transporte que seria de Uruará, no sudoeste do Pará, para Altamira, na mesma região do Estado. A data de validade do documento também estava vencida (09/03/2022), e as espécies descritas não condiziam com a da maioria dos animais em transporte.

O condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Medicilândia para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, por transporte de mercadoria sem nota fiscal e maus-tratos a animais.