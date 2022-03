Briga de galo clandestina termina com 20 pessoas mortas a tiros

Um homem matou a tiros 20 pessoas, durante uma briga de galo clandestina, na cidade de Las Tinajas, no México, na madrugada desta segunda-feira (28). O conflito teria ocorrido entre grupos de narcotraficantes. Estima-se que 17 homens e três mulheres foram assassinados. As informações foram confirmadas pela Procuradoria Geral do Estado de Michoacán (FGE).

A Procuradoria Geral de Michoacán, confirmou que os sobreviventes foram encaminhados até um hospital da região. O número de feridos não foi confirmado até o momento.

O caso segue sendo investigado pela polícia local.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)