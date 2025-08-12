‘Magnata’ é preso ao ser flagrado com maconha e cocaína em Parauapebas

Um homem conhecido como “Magnata” foi preso na manhã de segunda-feira (11) suspeito de tráfico de drogas em Parauapebas, sudeste do Pará. O suspeito foi detido ao ser flagrado com maconha e cocaína, no bairro Vila Nova. Ainda foram apreendidas uma balança de precisão e diversas embalagens tipo zip lock, comumente utilizadas para fracionar entorpecentes.

Segundo as informações iniciais, os agentes teriam recebido uma denúncia anônima sobre uma residência onde estaria ocorrendo a comercialização de drogas, principalmente durante a noite. No acionamento, a testemunha informou que a venda ocorria em um imóvel com telhado de palha, com uma motocicleta vermelha estacionada ao lado. As características do suspeito também foram repassadas, incluindo uma tatuagem grande no pescoço.

Ao chegarem ao endereço, por volta das 11h25, os policiais foram recebidos por ‘Magnata’. Questionado sobre a denúncia, ele teria confessado que vendia o entorpecente. Em seguida, o suspeito autorizou a entrada da guarnição na casa. Durante a revista, os militares encontraram 100,3 gramas de cocaína em um pacote grande, 3,3 gramas da mesma droga fracionadas em cinco porções, e duas trouxas de maconha pesando 45,4 gramas. Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto com o material apreendido para os procedimentos cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi apresentado na Seccional de Parauapebas. "O caso segue sob investigação", comunicou.