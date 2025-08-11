Suspeita de tentar transportar maconha camuflada com pó de café é presa em Anajás

Uma mulher foi presa suspeita de tráfico de drogas ao ser flagrada com maconha em Anajás, no Marajó. O caso ocorreu no domingo (10), em uma embarcação que havia saído de Breves. Os entorpecentes estavam escondidos dentro de uma mala, camuflados com pó de café.

Conforme as informações iniciais, um passageiro da embarcação fez uma denúncia e informou que uma mulher estava transportando drogas em uma mala. Os agentes da Base Integrada Fluvial foram ao local e realizaram uma fiscalização no barco. Inicialmente, a suspeita não foi identificada. Porém, um policial militar notou que a suspeita apresentou nervosismo ao ver os agentes.

Ao chegar a Anajás, os policiais foram acionados pelo militar que já estava no barco. Os agentes realizaram a abordagem e uma busca na bagagem da suspeita. Dentro da mala foram encontrados 32 papelotes de maconha, totalizando aproximadamente 1.270 gramas. O entorpecente, segundo a PM, estava camuflado com pó de café. A mulher foi conduzida à delegacia de Polícia Civil de Anajás, junto com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.