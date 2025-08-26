Capa Jornal Amazônia
Mãe e filhos paraenses morrem em acidente de carro na BR-414, em Goiás

O veículo em que a família estava foi atingido por uma carreta na cidade de Anápolis, na noite de segunda-feira (25)

O Liberal
fonte

Mãe e filhos paraenses morrem em acidente de carro na BR-414, em Goiás. (Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal)

Mãe e dois filhos paraenses morreram em um acidente de trânsito no estado de Goiás, na noite de segunda-feira (25). O automóvel em que a família estava, junto com um amigo que conduzia o veículo e também morreu, foi atingido por uma carreta na BR-414, no município de Anápolis, que fica a 55 km de Goiânia.

As vítimas naturais da comunidade do Livramento, em Garrafão do Norte, nordeste do Pará, foram identificadas como Aldenora Gomes da Silva, de 50 anos, e os dois filhos, Jacinto da Silva Costa, de 11 anos, e Débora da Silva Costa, de 9 anos. O condutor do carro foi identificado como Filipe Mateus de Sousa Santos, de 24 anos. Ele era goiano, filho do pastor da igreja da qual Aldenora fazia parte. O jovem teria oferecido uma carona para a família paraense retornar para casa. A Polícia Civil investiga o caso.

Acidente

VEJA MAIS

image Idoso morre após caminhonete cair em barranco na PA-150, em Jacundá
O acidente de trânsito foi registrado na tarde de segunda-feira (25)

image Duas pessoas ficam feridas após caminhão tombar na PA-242, entre Nova Timboteua e Peixe-Boi
O acidente ocorreu na noite de domingo (24), quando o veículo seguia para Capanema

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mãe e filhos tinham saído de um culto na igreja em que o pai de Filipe Mateus é pastor. Segundo uma familiar das vítimas paraenses, a mulher aceitou uma carona oferecida pelo jovem, pois eles moravam em uma chácara próxima da região.

Conforme as autoridades, o acidente aconteceu próximo ao KM 426, a cerca de 15 km de Anápolis. O carro das vítimas foi atingido pela carreta ao fazer uma conversão à esquerda para entrar na chácara. As quatro vítimas que estavam no carro foram arremessadas para fora do veículo durante a colisão e morreram na hora. Ainda segundo a PRF, os ocupantes do automóvel estavam sem cinto de segurança. O condutor da carreta, que não teve o nome divulgado, não teve ferimentos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebidas alcoólicas. Tanto ele quanto Filipe Mateus possuíam habilitação regular. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e remover os corpos.

A Polícia Civil informou que foi instaurado procedimento policial para apurar os fatos, bem como foram solicitadas perícia para esclarecer as causas do acidente.

Palavras-chave

Acidente de trânsito
Polícia
.
