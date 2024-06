Mãe e filha são presas com drogas pelo corpo antes de embarcarem em voo em Belém

Duas mulheres, mãe e filha, foram presas pela Polícia Federal na madrugada desta quarta-feira (26/06), antes de embarcarem em um voo no Aeroporto Internacional de Belém. Segundo a PF, elas carregavam consigo cerca de quatro quilos de cocaína. Uma delas levava parte do material entorpecente na região genital e no ânus, ainda de acordo com a polícia.

A abordagem ocorreu antes do embarque no voo que partia da capital paraense, com escala em Guarulhos, em São Paulo, tendo como destino Charles de Gaulle, Paris, capital da França. Equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e do Núcleo de Polícia Aeroportuária, da PF, no Pará, identificaram as suspeitas, que depois descobriram serem mãe e filha. O material encontrado com elas foi testado preliminarmente e constatou-se tratar de substância compatível com cocaína.

Uma das suspeitas possui dupla nacionalidade, brasileira e francesa. As presas foram encaminhadas para a Superintendência da Polícia Federal no Pará, em tese, pelo crime de tráfico internacional de drogas. Em seguida, elas serão levadas para o sistema penitenciário estadual.