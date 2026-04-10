Mãe de piloto desaparecido após viagem de trabalho a Belém pede ajuda para encontrar o filho

A mãe do piloto João Vítor de Lima Franco, que está desaparecido há cerca de 26 dias após chegar a Belém, voltou a pedir ajuda para encontrar o filho. O apelo foi feito por meio das redes sociais, onde ela também divulgou características físicas do jovem na tentativa de facilitar a identificação. João desapareceu após viajar de São Paulo para participar de uma entrevista de emprego no estado do Pará.

“Meu nome é Alessandra Lima. Eu sou mãe do João Vítor de Lima Franco, que é piloto e tem 25 anos. O João Vítor tem uma tatuagem no braço direito de uma santa, Nossa Senhora, com o coração do Santíssimo”, disse.

No relato, ela também destacou que o filho desapareceu no dia 14 de março, na capital paraense, e pediu ajuda da população. “Quero pedir a colaboração de todos. Se alguém ver meu filho, por favor, nos contate”, afirmou.

Ainda segundo Alessandra, João Vítor viajou de Araraquara, no interior de São Paulo, até o aeroporto de Ribeirão Preto, de onde embarcou com destino a Belém. Ao chegar na cidade, ele se hospedou em um hotel localizado na Avenida Doutor Enéas Pinheiro. A mãe contou que o filho veio à capital a trabalho, a pedido de uma empresa, mas, desde o dia 14, a família não conseguiu mais contato.

De acordo com o boletim de ocorrência, o piloto manteve comunicação com os familiares entre os dias 11 e 12 de março, mas, dois dias depois, tornou-se incomunicável. Desde então, parentes tentam obter informações, inclusive junto à empresa envolvida, mas não tiveram retorno.

O caso foi registrado inicialmente na Delegacia de Plantão de Araraquara e encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais do município. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro de João Vítor.