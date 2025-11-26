Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Madrasta é procurada por suspeita de matar menina de 7 anos enforcada com cinto

Mulher, que confessou crime no Distrito Federal, era procurada pela morte do ex-companheiro em Altamira, Pará

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra Rafaela Marinho Souza, de 7 anos, que foi assassinada pela madrasta, Iraci Bezerra dos Santos Cruz, 43. (Foto: Reprodução | Portal Metrópoles)

Rafaela Marinho Souza, uma menina de 7 anos, foi morta pela madrasta Iraci Bezerra dos Santos Cruz, de 43 anos, no Distrito Federal. A suspeita foi detida na última sexta-feira (21/11) após confessar o enforcamento da criança na casa onde moravam na cidade Estrutural, ao sul de Brasília (DF).

A mulher se apresentou espontaneamente à Polícia Civil no dia do homicídio e relatou ter enforcado a criança. Emocionada, uma irmã da vítima afirmou que Rafaela era muito bondosa, questionando como "alguém faz isso com uma criança que nem tem defesa".

A irmã, que vive em Valparaíso de Goiás, entorno do DF, estava com Rafaela até a segunda-feira anterior ao crime. Segundo ela, a menina não queria retornar para casa, mas precisou voltar por conta das obrigações escolares.

VEJA MAIS

image Homem é preso por suspeita de estuprar a própria enteada de 11 anos em Itaituba
A prisão ocorreu depois que a irmã da vítima, de 15 anos, denunciou o crime à polícia

image Padrasto é preso por estuprar e manter em cárcere privado a enteada por 12 anos
Polícia Civil prende homem acusado de manter a vítima isolada desde os 7 anos; Abusos sexuais e ameaças eram diários

Confissão e motivação do crime

Em depoimento, Iraci afirmou ter cometido o crime após ingerir bebida alcoólica e usar substância entorpecente. Ela disse aos investigadores que enforcou a menina com um cinto e depois a suspendeu por uma corda. A suspeita alegou que a ação ocorreu após a criança dizer que preferia morar com uma vizinha.

Familiares da vítima relataram que a menina havia conversado com a mãe, Fabiana Marinho, na véspera do assassinato. A mãe afirmou que a filha pedia para voltar para casa, mas ela não conseguiu buscá-la antes do ocorrido. A família informou que Rafaela morava com o pai e a madrasta devido aos estudos, enquanto Fabiana e os outros filhos viviam em Valparaíso de Goiás. A mãe da vítima mencionou ainda que a madrasta apresentava comportamento agressivo e fazia uso de drogas.

Testemunhas, incluindo vizinhos e o pai de Rafaela, estão sendo ouvidas. Informações preliminares sugerem que a motivação do homicídio pode estar ligada a ciúmes que a autora teria da relação do marido com a filha dele. Contudo, Iraci manteve a versão de que matou a criança por ela preferir morar com uma vizinha.

Acusada já era foragida por outro homicídio

Na delegacia, os investigadores identificaram que Iraci possuía um mandado de prisão em aberto expedido pelo Estado do Pará. O mandado era referente a um homicídio cometido contra seu ex-companheiro, crime que ela nega ter praticado.

As informações iniciais indicam que o assassinato ocorreu em 17 de dezembro de 2023, no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, sudoeste paraense. A vítima, Marcos Gomes, foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça, e parte do corpo teria sido queimada. Uma espingarda calibre 28, supostamente usada no crime, foi encontrada no local. A suspeita teria fugido do imóvel e não foi mais vista desde então.

Detalhes da prisão e investigação

A Polícia Civil do Distrito Federal classificou o caso como feminicídio, com incidência da Lei Henry Borel e agravantes como meio cruel, motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, relação de madrasta e o fato de a vítima ser menor de 14 anos. A pena para o crime pode chegar a 40 anos de prisão.

Após ser conduzida à carceragem, a Justiça converteu a prisão em flagrante de Iraci em prisão preventiva no sábado (22), durante a audiência de custódia. O Tribunal de Justiça do DF informou que a suspeita foi encaminhada à Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia. O caso segue sob investigação das autoridades.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

conheça a menina

polícia

7 anos

enforcada

cinto

madrasta

procurada

justiça do pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

OPERAÇÃO PROTEÇÃO

PF prende dois homens por armazenarem conteúdo de abuso sexual infantojuvenil na Grande Belém

As prisões ocorreram dentro de mais uma fase da operação “Proteção”, voltada ao enfrentamento de crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet

27.11.25 12h57

POLÍCIA

Operação prende 11 integrantes de organização criminosa no Pará e em mais dois estados

Segundo o delegado Vitor Fontes, os suspeitos atuavam diretamente em crimes como tráfico de drogas, extorsões e atentados contra a vida de agentes de segurança pública

27.11.25 12h22

POLÍCIA

Homem morre após confronto com a Polícia Militar no Marajó

O suspeito possuía diversas passagens pela justiça, incluindo roubo qualificado com uso de arma de fogo e tentativa de homicídio por motivo fútil

27.11.25 11h51

POLÍCIA

Motorista é baleado após caminhão-baú com hortifrúti ser metralhado em Barcarena

Segundo a Polícia Militar, o automóvel, que da Ceasa com destino a Moju, foi alvejado pelo menos nove vezes, sendo que um dos tiros atingiu a perna do motorista

27.11.25 10h50

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Trabalhadores ficam feridos após caírem de caminhão em Ananindeua

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o caso para socorrer a dupla

27.11.25 10h16

DUPLO HOMICÍDIO

Casal sequestrado é encontrado morto com sinais de violência em Anapu

Os corpos foram localizados na manhã desta quarta-feira (26)

26.11.25 13h15

CRIME

Foragida por assassinar o marido no Pará é presa ao matar enteada enforcada no Distrito Federal

Iraci Bezerra dos Santos Cruz, de 43 anos, confessou o crime contra a criança

26.11.25 10h51

POLÍCIA

'Irmão Metralha' é encontrado morto em São Miguel do Guamá; polícia trata caso como homicídio

Trabalhadores de uma cerâmica, que fica próxima de onde estava o cadáver, relataram ter escutado três disparos de arma de fogo na noite anterior

27.11.25 9h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda