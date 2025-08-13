Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Líder comunitário e engenheiro agrônomo é morto a tiros dentro de casa em Moju

Dois homens arrombaram a porta de entrada do imóvel, amarraram a esposa dele e atiraram, pelo menos, quatro vezes contra o homem

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima do crime. (Foto: Reprodução | Moju News)

O líder comunitário, professor e engenheiro agrônomo, Joelson Pereira Braga Furtado, de 43 anos, foi morto a tiros dentro de casa na manhã desta quarta-feira (13/8), na comunidade Nossa Senhora Aparecida, em Moju, região nordeste do Pará. Ao que tudo indica, dois homens arrombaram a porta de entrada do imóvel, amarraram a esposa dele e atiraram, pelo menos, quatro vezes contra o homem.

Conforme o portal Moju News, os suspeitos teriam se apresentado como policiais antes de cometerem o crime. Joelson desconfiou e não abriu a porta.

VEJA MAIS

image Homem é assassinado a tiros por dupla de motocicleta em Salinópolis
O crime ocorreu na noite de terça-feira (12), no bairro Bom Jesus

image Vigilante é morto com mais de 15 tiros no bairro da Marambaia em Belém
O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (13)

Moradores relatam estar abalados com o crime. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, afirmou ao Moju News que Joelson “era uma pessoa do bem” e destacou que a comunidade vive uma disputa judicial pela posse de terras, o que pode ter ligação com o homicídio.

Equipes das polícias Científica, Civil e Militar foram acionadas ao caso. Até agora, nenhum dos suspeitos foi localizado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Moju trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

líder comunitário

engenheiro agrônomo

morto a tiros

dentro de casa

moju
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC investiga estelionato e desvio de patrimônio de mulher vítima de suposta seita religiosa em Belém

O inquérito da Polícia Civil que investiga a morte de Flávia Cunha Costa já foi concluído e remetido à Justiça

13.08.25 15h45

POLÍCIA

Líder comunitário e engenheiro agrônomo é morto a tiros dentro de casa em Moju

Dois homens arrombaram a porta de entrada do imóvel, amarraram a esposa dele e atiraram, pelo menos, quatro vezes contra o homem

13.08.25 14h22

INVESTIGAÇÃO

Técnico de enfermagem suspeito de vender remédios entorpecentes é preso em Belém

O investigado estaria realizando a comercialização dos medicamentos sem indicação médica e com valores acima da média do produto

13.08.25 13h47

PRESO

Foragido da Justiça é preso dentro de embarcação em Breves

A ação ocorreu durante uma fiscalização realizada na noite de terça-feira (12)

13.08.25 12h53

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INQUÉRITO

Personal e PM mortos em Belém: inquérito conclui que sargento agiu em legítima defesa de terceiro

O duplo homicídio ocorreu em 19 de maio deste ano, quando o educador físico Alberto Wilson dos Santos Quintela foi morto pelo PM Rodrigo Alves Ferreira, que também morreu após ser baleado pelo sargento que estava à paisana no local

13.08.25 9h50

HOMICÍDIO

Vigilante é morto com mais de 15 tiros no bairro da Marambaia em Belém

O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (13)

13.08.25 10h54

POLÍCIA

PC prende homem que matou empresário e estuprou mulher na frente da filha após carro quebrar em Moju

O crime em questão ocorreu no dia 17 de abril deste ano. Segundo a Polícia Civil, o suspeito se comportava como um predador em série

12.08.25 11h32

HOMICÍDIO

Homem é assassinado a tiros por dupla de motocicleta em Salinópolis

O crime ocorreu na noite de terça-feira (12), no bairro Bom Jesus

13.08.25 12h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda