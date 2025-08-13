Líder comunitário e engenheiro agrônomo é morto a tiros dentro de casa em Moju

O líder comunitário, professor e engenheiro agrônomo, Joelson Pereira Braga Furtado, de 43 anos, foi morto a tiros dentro de casa na manhã desta quarta-feira (13/8), na comunidade Nossa Senhora Aparecida, em Moju, região nordeste do Pará. Ao que tudo indica, dois homens arrombaram a porta de entrada do imóvel, amarraram a esposa dele e atiraram, pelo menos, quatro vezes contra o homem.

Conforme o portal Moju News, os suspeitos teriam se apresentado como policiais antes de cometerem o crime. Joelson desconfiou e não abriu a porta.

Moradores relatam estar abalados com o crime. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, afirmou ao Moju News que Joelson “era uma pessoa do bem” e destacou que a comunidade vive uma disputa judicial pela posse de terras, o que pode ter ligação com o homicídio.

Equipes das polícias Científica, Civil e Militar foram acionadas ao caso. Até agora, nenhum dos suspeitos foi localizado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Moju trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações.