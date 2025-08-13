Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Vigilante é morto com mais de 15 tiros no bairro da Marambaia em Belém

O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (13)

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Arquivo O Liberal)

Um homem identificado como Adriano Cézar Souza dos Santos, de 46 anos, foi assassinado a tiros no bairro da Marambaia, em Belém, na madrugada desta quarta-feira (13). Segundo as informações iniciais, a vítima prestava serviço como vigilante na área do conjunto Euclides Figueiredo. O homicídio ocorreu na rua L, esquina com a rua D, quando a vítima teria sido alvejada com mais de 15 disparos. Conforme a Polícia Civil, a Divisão de Homicídios investiga o caso.

"Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.

O homicídio teria ocorrido por volta de 4h, quando Adriano trafegava em uma motocicleta vermelha. Moradores teriam acionado a Polícia Militar ao serem acordados pelos barulhos dos disparos. Ao saírem das casas para verificar do que se tratava, encontraram Adriano caído próximo ao meio-fio, já sem vida. A moto da vítima ficou com a parte frontal quebrada, devido ao impacto da queda. Não há informações oficiais se Adriano estaria fugindo ou se foi surpreendido pelos executores. Nenhum morador soube informar quem eram os assassinos, quantos seriam ou em qual tipo de veículo estavam.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área. A Polícia Civil também foi ao local e coletou as primeiras informações para iniciar o inquérito sobre o caso. O corpo de Adriano foi removido pela Polícia Científica para o Instituto Médico Legal. Um familiar da vítima esteve no local e relatou que todos foram surpreendidos pela notícia do homicídio, pois Adriano era trabalhador e não teria envolvimento com práticas erradas. Além disso, a pessoa ainda teria contado que o vigilante não estava recebendo ameaças ou algo semelhante.

.
