Lavrador maranhense é morto a tiros em Parauapebas, no Pará

​O lavrador Francisco de Souza, de 47 anos, foi morto a tiros na manhã do último sábado (25), próximo à Vila Albani, na zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima era natural da cidade de Coroatá, no nordeste do Maranhão. A motivação para o crime é desconhecida. O assassino conseguiu fugir e ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso.

A polícia conseguiu apurar que o suspeito chegou à propriedade onde a vítima estava e disse que precisava de emprego. Logo após a conversa com Francisco, o assassino puxou uma arma de fogo e efetuou os disparos que mataram o lavrador ali mesmo, sem chance de defesa.​​

O suspeito conseguiu fugir, sem deixar pistas. A esposa de Francisco não soube informar se a vítima vinha sofrendo algum tipo de ameaça, que pudesse culminar com o seu assassinato.

Equipes das polícias Civil e Científica do Pará estiveram no local do crime. O corpo de Francisco foi analisado e removido. A polícia também coletou as primeiras informações que irão servir para nortear as investigações.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do assassino pode repassar ao Disque-Denúncia, através do número 181. A ligação é gratuita, com anonimato garantido.