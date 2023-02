Acusado de triplo homicídio em Tucuruí se entrega à polícia

Um homem foi preso, na última sexta-feira (24), acusado de ser o autor dos tiros que mataram três homens em Tucuruí, sudeste do Pará, no domingo (19). Ele se entregou à Delegacia de Polícia Civil do município, acompanhado de um advogado. Segundo a Polícia Civil, o suspeito está à disposição da justiça.

O triplo homicídio ocorreu no bairro Getat. Segundo informações coletadas pelas equipes do 13º Batalhão de Polícia Militar no local, o indivíduo chegou em uma motocicleta, efetuou os disparos contra os três homens e fugiu. Uma das vítimas morreu na hora, conforme foi constatado pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), enquanto os outros dois foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiram aos ferimentos.

Os militares que atenderam à ocorrência não conseguiram muitas informações sobre a autoria do crime, mas, a partir do trabalho do Setor de Inteligência do 13º BPM, a investigação conseguiu identificar o suspeito e o mandado de prisão foi expedido na quinta-feira (23). Após o cerco se fechar contra o suspeito, ele decidiu se entregar à polícia no dia seguinte. A motocicleta usada no crime também foi apreendida.

O inquérito policial instaurado ainda tenta esclarecer a motivação dos assassinatos.