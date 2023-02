​Suspeito de homicídio é preso horas após o crime na zona rural de Novo Progresso

Cleiton da Silva Martins, de 26 anos, suspeito de homicídio, foi preso horas após o crime, na madrugada do último sábado (25), na vila Carro Velho, zona rural de Novo Progresso, no oeste do Pará. A Polícia Militar local recebeu a informação sobre um possível assassinato que teria ocorrido na localidade. A guarnição foi até o endereço informado e constatou a veracidade das informações.

A vítima foi identificada como Luiz José Gonçalves Bastos, de 56 anos. Moradores relataram à polícia que o suspeito estaria nas proximidades do ocorrido. A partir das informações acerca do suspeito, a polícia deu início às buscas e logo conseguiu localizá-lo.

Ao ser encontrado, Cleiton da Silva recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Ele prestou depoimento e foi autuado, em flagrante, pelo crime de homicídio. A polícia não forneceu detalhes sobre o que teria motivado o crime.

O corpo de Luiz José foi analisado e removido pela Polícia Científica do Pará (PCP). O laudo produzido pela perícia poderá ajudar no esclarecimento sobre a dinâmica do ocorrido, bem como deverá apontar a causa da morte.