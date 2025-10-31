Laudo sobre causa da morte de menino encontrado morto em mala deve ser entregue em dez dias

A Polícia Científica do Pará deve entregar em cerca de dez dias o laudo que irá determinar a causa da morte de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, encontrado dentro de uma mala em Belém. Em nota enviada ao O Liberal nesta sexta-feira (31), o órgão informou que tudo dependerá do decorrer das investigações do caso.

“O prazo legal para a emissão de laudos é de até 10 dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período ou mais, conforme a complexidade do caso”, comunicou.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil, também em nota enviada nesta sexta, disse que segue investigando as circunstâncias da morte da criança.

Crime

Paulo Guilherme desapareceu na noite de domingo (26), nas proximidades da passagem Curuzú, no bairro da Marambaia. Na tarde da segunda-feira (27), o corpo da criança foi encontrado dentro de uma mala em frente ao Cemitério São Jorge, no mesmo bairro. A vítima vestia roupas diferentes das que usava no momento do desaparecimento.

A primeira pessoa a localizar a mala foi um morador que passava pela área e acionou a Polícia Militar. A Polícia Científica foi chamada e realizou perícia no local. Segundo o perito criminal Benedito Leão, o menino apresentava sinais compatíveis com possível asfixia, mas a causa da morte só será confirmada após exames detalhados no Instituto Médico Legal (IML).

Durante a perícia, os investigadores também recolheram uma luva de boxe encontrada dentro da mala. Material genético foi coletado do objeto, da mala e de suas alças para análise.

O principal suspeito do crime, um catador de materiais recicláveis que morava próximo à família da vítima, foi linchado por populares horas após o corpo ser encontrado. Ele foi agredido com pedras e pedaços de madeira e morreu no local. A Polícia Científica também realizou perícia na casa dele.

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para esclarecer completamente o caso, incluindo a dinâmica do crime, a causa da morte e eventuais participações de terceiros.