'Lank', líder do Comando Vermelho no Pará, é preso no Rio de Janeiro

Um dos líderes do Comando Vermelho no Pará foi preso pela Polícia Civil, nesta terça-feira (2), na comunidade Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Dielson Assunção Silva Filho, conhecido pelo apelido de “Lank”, tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e estava foragido da Justiça.

"O indiciado exercia a função de liderança da facção criminosa que atua no Pará, de dentro da comunidade de Vila Cruzeiro. Ele estava escondido há cerca de dois anos e vinha atuando, inicialmente, na segurança de outro chefe do tráfico de drogas paraense, que ano passado foi encontrado no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo (RJ)", comunica o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Segundo a polícia, o preso era responsável por atuar na fiscalização das atividades criminosas de outros integrantes da facção e em casos de descumprimento das ordens dos líderes, havia aplicação de "penas". Além disso, Dielson atuava na comercialização ilícita de entorpecentes. O homem também responde por associação para o tráfico, organização criminosa, homicídio e roubo.

"Tal ação é resultado da constante troca de informações entre a Polícia Civil do Estado do Pará e as demais Polícias Civis de outros Estados da federação, o que possibilitou ao longo dos últimos anos realizarmos diversas prisões de lideranças criminosas do Pará, em vários estados diferentes, com apoio das Polícias Civis locais, trazendo grande êxito nas ações de investigação e inteligência que a Polícia Civil do Estado do Pará vem realizando no combate as organizações criminosas", finalizou o delegado-geral adjunta da Polícia Civil do Pará, Juliana Cavalcante.