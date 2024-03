Homens envolvidos no Comando Vermelho morrem durante intervenção policial em Acará

Dois homens foragidos morreram na manhã deste sábado (30) durante uma intervenção policial na Vila Boa Vista, localizada no município de Acará. Os suspeitos, identificados como Wesley Lopes dos Santos, vulgo “neném e/ou orelha”, e Emanoel Viera dos Santos, teriam trocado tiros com os policiais do 31º Batalhão da Polícia Militar após os agentes chegarem ao esconderijo da dupla, por volta das 4h. As informações iniciais são de que os dois planejavam atentar contra a vida dos policiais na região do Baixo Acará.

Os agentes do 31º BPM chegaram a residência sendo recebidos com disparos de arma de fogo por um suspeito, que chegou fugir do local. A guarnição alegou que precisou agir e afetou disparos contra Wesley e Emanoel que estavam dentro da casa dando cobertura ao terceiro.

Após os tiros cessarem, os policiais entraram na residência de onde saíram os disparos e encontraram a dupla baleada. Os agentes prestaram socorre aos suspeitos, mas os dois não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

Na apuração dos policiais, constatou-se que Emanoel e Wesley pertenciam ao Comando Vermelho e eram demandados por uma facção do Estado do Maranhão.

Os objetos apreendidos e apresentados na Delegacia da Polícia Civil do Acará para os procedimentos cabíveis (Divulgação/ Ascom PC)

Dentro da casa, que era usada como esconderijo dos suspeitos, foram encontrados três armas de fogo de fabricação caseira; duas munições calibre .32; uma munição calibre .38; uma munição calibre 32 intactas; uma munição calibre .38 deflagrada e outra, munição calibre .32; uma munição calibre 20 picotada na câmara de combustão; uma bala de precisão; um rolo de papel filme; uma porção grande de substância análoga à maconha contendo 249 g; um caderno de anotações; R$ 57 em espécia e três celulares.

Os objetos apreendidos e apresentados na Delegacia da Polícia Civil do Acará para os procedimentos cabíveis. A Redação Integrada do Grupo Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar para saber mais detalhes do caso, e aguarda uma resposta.