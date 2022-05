Kombi pega fogo no bairro do Marco, em Belém

Uma kombi pegou fogo no início da manhã desta segunda-feira (16), na avenida Doutor Freitas, no bairro do Marco, em Belém. De acordo com informações de testemunhas, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas rapidamente. O veículo continua no local. Não há registro de feridos.

VEJA MAIS

O caso aconteceu por volta das 8h, no perímetro entre as avenidas Duque de Caxias e Rômulo Maiorana. Uma testemunha que mora em frente ao local do incidente relatou que ouviu alguns barulhos estranhos e, quando saiu de casa, se deparou com a kombi já sendo consumida pelas chamas.

"Eu ouvi o barulho e quando saí, a kombi já estava pegando fogo. Não sei qual foi o motivo, mas me falaram que ela havia saído de um posto de combustível e tinha acabado de ser abastecida. Pode ser que tenha acontecido um vazamento e aí acabou pegando fogo", relatou a testemunha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma viatura ao local para combater o fogo. Por volta das 9h20, o veículo permanecia no local, totalmente destruído, e o condutor já havia ido embora. Não havia nenhuma autoridade de trânsito e, segundo as testemunhas, ninguém ficou ferido.