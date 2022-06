Kombi pega fogo a poucos metros de posto de gasolina no bairro do Marco em Belém

Uma Kombi pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (20/06), no bairro do Marco, em Belém. Não houve feridos e as chamas foram rapidamente controladas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM). Populares ficaram assustados devido ao incêndio ter ocorrido no cruzamento da travessa Lomas Valentina com a avenida Duque de Caxias, a poucos metros de um posto de combustíveis.

Não há mais risco de novos acidentes com o veículo. No entanto, o trânsito ficou lento devido a faixas interditadas no cruzamento. O motorista aguarda um guincho para a remoção da Kombi.

O condutor do veículo contou que tinha acabado de sair do posto e ligado o veículo. E então houve o princípio de incêndio. Ele não é o proprietário do veículo e acredita que "o tanque tenha sido enchido demais, algo que não pode ser feito com Kombis, sobretudo se o motor já estivesse muito aquecido".

Matéria em atualização, acompanhe!