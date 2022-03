Nova Kombi: veículo icônico voltará a ser vendido; conheça o novo modelo

'APOIO AO POVO UCRANIANO'

Reino Unido congela bens de Abramovich e outros seis empresários da Rússia: ‘cúmplices’

Com as novas sanções, Abramovich fica proibido de fazer negócios com cidadãos e empresas do Reino Unido e de viajar, o que o impede também de vender o Chelsea FC