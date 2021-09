Casal de fotógrafos compartilha suas aventuras em viagem de Kombi do Peru a Belém

Já pensou em largar tudo e atravessar o País de carro? Os fotógrafos Carolina Bello e Salvador Costas decidiram fazer esta viagem pelo Brasil na companhia de sua cachorra, a Carica. Carolina é de Ribeirão Preto (SP) e Salvador é da Espanha. Estão juntos há 10 anos e com muitos planos pela frente.

O veículo escolhido para essa aventura foi uma Kombi - apelidada de Margarita -, pois Salvador é apaixonado por carros e achou que esse seria o melhor para começar a odisseia do casal. Daí pra frente, inicia-se a jornada pela América do Sul que tem Brasil como ponto final.

No caminho, eles enfrentaram todas sorte de adversidades: calor, estradas perigosas, trechos de difícil acesso, rios. Mas nada disso os desencorajou. Ao contrário, o que viram, garantem, compensou todos os percalços enfrentados na viagem.

O documentário mostra os desafios de cruzar a imensidão de um continente chamado Amazônia a bordo de uma kombi (Divulgação)

A aventura pelo Brasil começou em Tabatinga, no Amazonas. Por lá, eles tiveram contato com a tribo Kokama, que, diferentemente do que imaginavam, já não habita as tradicionais reservas. "Muitos indígenas já vivem em áreas urbanas. Essa liderança está lutando há anos pelos seus direitos, independentemente de viverem na cidade. Tivemos que pegar um ferry privado para chegar ao Brasil e foi o trajeto mais caro e mais curto, somente 1,5 km de rio que separa o Peru do Brasil. A emoção era enorme de estar em terras brasileiras depois de dois anos"

A aventura seguiu para Santarém, com parada em Alter do Chão. “Essa região é lindíssima, banhada pelo rio Tapajós, que tem até 30 km de largura. Passamos por Pindobal e Amaranaí, vilas bem pequenas que ficam na beira da imensidão do Tapajós".

A cadela Carica é a fiel companheira do casal nessa viagem épica pela Amazônia (Divulgação)

Depois dos encantos, uma dura realidade. Carol se deparou com a situação dos ribeirinhos que se arriscam em pequenas canoas para conseguir mantimentos ou qualquer outro tipo de doação dos passageiros que viajam nos barcos de linha. "As pessoas jogam os itens que tem disponíveis para eles dentro de sacolas plásticas e depois que o barco passa, eles pegam. Foi uma cena forte".

Quando finalmente chegaram a Belém, mais um desafio: descer a Kombi do barco. Depois de uma verdadeira operação para retirada do veículo e Margarita à salvo, lá foram eles tentar conhecer um pouquinho da cidade das mangueiras. "Infelizmente não pudemos ver tudo que gostaríamos pela falta de tempo, mas sabemos que um dia vamos voltar (sem a Kombi). Pelo fato de termos chegado num domingo, conseguimos comer peixe frito com açaí no Ver-o-Peso. Aliás, depois de provar o açaí de Belém vai ser difícil gostar do que é vendido no Rio de Janeiro”, revela a fotógrafa.

Na viagem entre o Amazonas e o Pará, o casal se deparou com a triste realidade dos ribeirinhos que se arriscam abordando barcos de linhas em pequenas canoas atrás de doações (Divulgação)

A viagem rendeu um documentário disponível no YouTube: KOMBIZÔNIA – A Odisseia da Expedição Margarita pelo Rio Amazonas, cujo trailler pode ser acessado em https://www.youtube.com/watch?v=yZTJa0wvroQ.

Por conta da quarentena, o casal passou quase 3 meses na cidade de Barreirinhas, no Maranhão, e hoje encontram-se em Pernambuco, mas os planos de cair na estrada não cessaram. “Salvador é da Espanha, adotamos mais uma cachorra e pretendemos comprar um carro e desbravar as cidades da Europa”, revelou Carol na live feita pelo portal O Liberal.com, na tarde desta quarta-feira (1º).

Aos amantes da vida na estrada e das aventuras, o casal de fotógrafos promete ainda muitas imagens das expedições que pretendem fazer na companhia das duas cachorras, de várias câmeras e movidos por um desejo enorme de conhecer o mundo.