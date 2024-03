Kombi é destruída pelo fogo na Doca; vídeo

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma kombi sendo destruída pelo fogo, na avenida Doca de Souza Franco, bairro do Reduto, em Belém. O sinistro foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (06). Ainda não há detalhes sobre as causas do ocorrido. Não há relatos sobre feridos.

Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão no local para controlar o sinistro.

