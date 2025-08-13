Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Justiça solta mãe que havia sido presa por abandonar bebê recém-nascido na rua, em Marabá

A defesa da suspeita alegou que a intenção da mulher era que outras pessoas encontrassem e salvaguardassem a criança

O Liberal

O Tribunal de Justiça do Pará soltou, nesta quarta-feira (13/8), a mulher de 27 anos que havia sido presa por abandonar o próprio filho recém-nascido perto de uma vala, em Marabá, no sudeste do Pará. A decisão foi proferida pelo juiz plantonista Jessinei Gonçalves de Souza, que acolheu os argumentos da defesa, composta pelos advogados Lucas Almeida, Herley Buchinger e o criminalista Diego Adriano Freires, que ressaltaram o delicado estado emocional da suspeita.

O caso chocou a comunidade e ganhou destaque nacional após um vídeo da ação se tornar público. No entanto, a defesa apontou uma história de vulnerabilidade por trás do caso. A mãe do bebê deu à luz ao filho na segunda (11/8) e ficou internada em um hospital de Marabá.

Na tarde seguinte, ela deixou o filho em uma rua movimentada do município. A intenção, segundo a defesa, não era causar dano, mas sim que outras pessoas encontrassem e salvaguardassem a criança. O recém-nascido foi encontrado e socorrido sem lesões graves.

VEJA MAIS

image Homem é preso por deixar filhos em carro sob calor de 50 °C enquanto visitava sex shop
Ascencio Largo, de 38 anos, foi detido por abuso infantil após abandonar as crianças por quase uma hora em veículo fechado sob altas temperaturas

image Mãe é presa por abandonar filhos em situação de vulnerabilidade em Parauapebas
A mãe das crianças foi localizada em um bar próximo à casa, consumindo bebida alcoólica e jogando dominó, segundo a Guarda Municipal

Além disso, a defesa contou que o bebê é fruto de um estupro que a mulher sofreu em novembro do ano passado e que, após receber alta hospitalar, ela “se viu em uma situação de completo desamparo”.

“Sem apoio familiar, em grave insuficiência financeira e, crucialmente, sem ter recebido qualquer orientação da unidade de saúde sobre os cuidados com o recém-nascido ou sobre as vias legais para a entrega voluntária da criança para adoção, ela teria agido sob forte desespero e confusão mental decorrentes do estado puerperal. A presença do bebê, para a mãe, remetia constantemente ao trauma do estupro, gerando um sentimento de repulsa e desespero”, informou.

O advogado Lucas Almeida destacou que a liberdade da cliente foi concedida “após o juiz entender que a acusada estava em um estado emocional vulnerável". “Demonstramos que a cliente é ré primária, sem antecedentes criminais, e que seu ato foi um reflexo de um profundo desespero e da ausência de estrutura e orientação, especialmente considerando seu estado puerperal, a violência sexual que sofreu e a falta de qualquer rede de apoio", complementou.

image A imagem em destaque mostra o advogado Lucas Almeida, que atuou na defesa da mulher. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A defesa também argumentou que a manutenção da prisão preventiva seria desproporcional e desnecessária, já que a suspeita “não representa risco à ordem pública ou à instrução processual”. A tese se baseou também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que tem orientado a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares em casos de gestantes, puérperas e mães de crianças, exceto em situações de extrema gravidade.

"Não se trata de justificar o ato, mas de compreender as circunstâncias que levaram a ele. A decisão do juiz é um passo importante na humanização do sistema penal, reconhecendo que, em muitos casos, a prisão não é a resposta mais adequada, especialmente quando há um histórico de vulnerabilidade tão acentuado", disse o criminalista Diego Adriano Freires, reforçando a importância da liberdade concedida.

Medidas cautelares 

Apesar da liberdade, a mulher deverá cumprir uma série de medidas cautelares impostas pelo Poder Judiciário. Entre elas, recolhimento domiciliar noturno, comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades e, crucialmente, a submissão a acompanhamento psicossocial e tratamento psicológico ou psiquiátrico, que deverá ser viabilizado pelo município.

O processo seguirá sob segredo de justiça na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Marabá. A suspeita responderá em liberdade pelos crimes de abandono de incapaz ou exposição de recém-nascido. O bebê encontra-se sob os cuidados de familiares e em segurança.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

justiça solta

mãe

presa

abandonar bebê

recém-nascido

na rua

marabá

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Justiça solta mãe que havia sido presa por abandonar bebê recém-nascido na rua, em Marabá

A defesa da suspeita alegou que a intenção da mulher era que outras pessoas encontrassem e salvaguardassem a criança

13.08.25 17h18

POLÍCIA

Mulher é brutalmente espancada pelo companheiro na frente da filha em Moju

A filha da vítima registrou o crime em vídeo e a filmagem chegou ao conhecimento da Polícia Militar

13.08.25 16h07

POLÍCIA

PC investiga estelionato e desvio de patrimônio de mulher vítima de suposta seita religiosa em Belém

O inquérito da Polícia Civil que investiga a morte de Flávia Cunha Costa já foi concluído e remetido à Justiça

13.08.25 15h45

POLÍCIA

Líder comunitário e engenheiro agrônomo é morto a tiros dentro de casa em Moju

Dois homens arrombaram a porta de entrada do imóvel, amarraram a esposa dele e atiraram, pelo menos, quatro vezes contra o homem

13.08.25 14h22

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INQUÉRITO

Personal e PM mortos em Belém: inquérito conclui que sargento agiu em legítima defesa de terceiro

O duplo homicídio ocorreu em 19 de maio deste ano, quando o educador físico Alberto Wilson dos Santos Quintela foi morto pelo PM Rodrigo Alves Ferreira, que também morreu após ser baleado pelo sargento que estava à paisana no local

13.08.25 9h50

POLÍCIA

PC prende homem que matou empresário e estuprou mulher na frente da filha após carro quebrar em Moju

O crime em questão ocorreu no dia 17 de abril deste ano. Segundo a Polícia Civil, o suspeito se comportava como um predador em série

12.08.25 11h32

HOMICÍDIO

Vigilante é morto com mais de 15 tiros no bairro da Marambaia em Belém

O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (13)

13.08.25 10h54

HOMICÍDIO

Homem é assassinado a tiros por dupla de motocicleta em Salinópolis

O crime ocorreu na noite de terça-feira (12), no bairro Bom Jesus

13.08.25 12h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda