Bebê é abandonado horas depois do nascimento em rua de Marabá

Um bebê recém-nascido foi abandonado na Rua Rio Grande do Sul, núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará, na manhã desta terça-feira (12). Ele foi resgatado por moradores da via, que acionaram a Polícia Militar. A mãe da criança foi localizada e presa, após câmeras de segurança registrarem o momento em que ela deixou o embrulho com o bebê no chão.

A ação contou com o apoio da Polícia Civil. Segundo o portal Correio de Carajás, a mulher de 27 anos teria dito às autoridades que o pai do bebê não quis assumir a responsabilidade pela criança e, diante do momento de desespero, decidiu abandonar a criança na rua. Ela já é mãe de dois filhos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar os primeiros socorros à criança. De acordo com o site, o menino ainda estava com o cordão umbilical no momento em que foi resgatado por uma moradora e foi encontrado coberto de lama, próximo a uma poça d’água.

A investigação começou imediatamente após o resgate do bebê. Em ação conjunta, as Polícias Civil e Militar conseguiram fazer o levantamento de informações para identificar a mãe, a partir do cruzamento de dados do Hospital Materno Infantil com as imagens de segurança da rua onde a criança foi abandonada.

O fato de o bebê ter nascido na manhã da mesma terça-feira facilitou o trabalho para identificação da mulher, a partir das características mostradas no vídeo.

Em nota à Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que a genitora da criança foi autuada por abandono de incapaz e foi apresentada na Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente. O bebê foi encaminhado ao atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. O órgão não respondeu aos questionamentos sobre o destino da criança.