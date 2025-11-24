Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motorista de carreta sobrevive a colisão que deixou veículos em chamas na BR-010

A Polícia Civil conduz diligências e trabalha com a hipótese de que todos os ocupantes do carro menor tenham morrido, mas ainda não há informações confirmadas sobre quem estava no veículo

O Liberal
fonte

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas e realizar os primeiros procedimentos no local. Peritos da Polícia Científica também foram chamados. (Reprodução/ redes sociais)

O motorista de uma carreta sobreviveu a um grave acidente registrado no início da noite desta segunda-feira (24) na BR-010, nas proximidades de Aurora do Pará. A colisão envolveu o caminhão conduzido por ele e um carro de passeio, que bateu de frente com a carreta enquanto trafegava pela rodovia, segundo relatos de testemunhas divulgados nas redes sociais.

Moradores que passavam pelo local informaram ao Portal SMG que, com o impacto, ambos os veículos pegaram fogo e ficaram completamente destruídos. Testemunhas afirmam que havia ocupantes no automóvel e que eles não teriam resistido, mas ainda não há confirmação oficial do número de vítimas.

De acordo com informações policiais, o acidente ocorreu por volta das 19h30. Por razões ainda desconhecidas, os veículos colidiram e caíram em uma ribanceira, incendiando logo em seguida. O motorista da carreta conseguiu escapar antes que o fogo se alastrasse e se apresentou à polícia para prestar depoimento.

Até por volta das 23h, a ocorrência seguia em andamento. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas e realizar os primeiros procedimentos no local. Peritos da Polícia Científica também foram chamados. A Polícia Civil conduz diligências e trabalha com a hipótese de que todos os ocupantes do carro menor tenham morrido, mas ainda não há informações confirmadas sobre quem estava no veículo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente na br-010

aurora do pará

veículos em chamas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

QUE TAL?

Duas mulheres são detidas por embriaguez e desacato em Parauapebas

As duas foram encaminhadas para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde prestaram esclarecimentos sobre as condutas

25.11.25 22h55

POLÍCIA

Comerciante morre em acidente na rodovia Transamazônica; 3 pessoas ficam feridas

A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente e investiga possíveis responsabilidades

25.11.25 21h44

Estelionato

Homem é preso por se passar pela mãe morta e tentar manter aposentadoria

As imagens de câmeras de segurança ajudaram a reforçar as suspeitas da fraude

25.11.25 21h23

POLÍCIA

Justiça Paraense acolhe denúncia contra médico acusado de tentar matar ex-namorada em Belém

Felipe Almeida Nunes, 30 anos, está preso preventivamente na Unidade de Custódia e Reinserção de Marituba III desde 31 de outubro

25.11.25 21h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

A CASA CAIU

Foragido de Manaus é preso por homicídio e tortura após se envolver em acidente no Pará

​José Luiz Alves de Souza, 44 anos, foi levado para a 20ª Seccional de Polícia Civil, onde o boletim de ocorrência foi registrado

02.07.23 17h03

POLÍCIA

MP denuncia médico que arrastou namorada com carro por mais de um quarteirão em Belém

Segundo o Ministério Público do Pará, o automóvel empurrou a mulher por aproximadamente 244 metros

24.11.25 17h25

QUE TAL?

Duas mulheres são detidas por embriaguez e desacato em Parauapebas

As duas foram encaminhadas para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde prestaram esclarecimentos sobre as condutas

25.11.25 22h55

Estelionato

Homem é preso por se passar pela mãe morta e tentar manter aposentadoria

As imagens de câmeras de segurança ajudaram a reforçar as suspeitas da fraude

25.11.25 21h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda