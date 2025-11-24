Motorista de carreta sobrevive a colisão que deixou veículos em chamas na BR-010

O motorista de uma carreta sobreviveu a um grave acidente registrado no início da noite desta segunda-feira (24) na BR-010, nas proximidades de Aurora do Pará. A colisão envolveu o caminhão conduzido por ele e um carro de passeio, que bateu de frente com a carreta enquanto trafegava pela rodovia, segundo relatos de testemunhas divulgados nas redes sociais.

Moradores que passavam pelo local informaram ao Portal SMG que, com o impacto, ambos os veículos pegaram fogo e ficaram completamente destruídos. Testemunhas afirmam que havia ocupantes no automóvel e que eles não teriam resistido, mas ainda não há confirmação oficial do número de vítimas.

De acordo com informações policiais, o acidente ocorreu por volta das 19h30. Por razões ainda desconhecidas, os veículos colidiram e caíram em uma ribanceira, incendiando logo em seguida. O motorista da carreta conseguiu escapar antes que o fogo se alastrasse e se apresentou à polícia para prestar depoimento.

Até por volta das 23h, a ocorrência seguia em andamento. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas e realizar os primeiros procedimentos no local. Peritos da Polícia Científica também foram chamados. A Polícia Civil conduz diligências e trabalha com a hipótese de que todos os ocupantes do carro menor tenham morrido, mas ainda não há informações confirmadas sobre quem estava no veículo.