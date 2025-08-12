Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Saiba quem eram os paraenses mortos no ataque a garimpeiros na divisa entre Amapá e Pará

A chacina ocorreu no início de agosto, e, nesta terça-feira (12), a Polícia Civil do Amapá prendeu cinco policiais militares e um guarda civil municipal suspeitos de participação no crime

O Liberal
fonte

Saiba quem eram os paraenses mortos no ataque a garimpeiros na divisa entre Amapá e Pará. (Reprodução)

Quatro paraenses estão entre os oito homens mortos em um ataque a garimpeiros na divisa entre Laranjal do Jari (AP) e Almeirim (PA): Dhony Dalton Clotilde Neres, 35 anos, de Itaituba; Gustavo Gomes Pereira, 30 anos, de Ourilândia do Norte; Jânio Carvalho de Castro, de Bom Jesus do Tocantins; e Paulo Felipe Galvão Dias, 30 anos, de Capitão Poço. A chacina ocorreu no início de agosto, e, nesta terça-feira (12), a Polícia Civil do Amapá prendeu cinco policiais militares e um guarda civil municipal suspeitos de participação no crime.

As prisões e os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Macapá e Laranjal do Jari. Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação e, por enquanto, não foram divulgados detalhes sobre o tipo de envolvimento dos presos.

VEJA MAIS:

image Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de oito garimpeiros na divisa entre Amapá e Pará
As prisões e os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Macapá e Laranjal do Jari

image Paraenses são mortos por engano após ataque a garimpo na divisa entre Pará e Amapá
Os veículos usados pelo grupo foram encontrados incendiados 

image Corpos de paraenses mortos por engano após ataque a garimpo são sepultados
Dhony Dalton Clotilde Neres e Gustavo Gomes Pereira foram sepultados em Itaituba e Ourilândia do Norte, no domingo (10) e no sábado (9), respectivamente

Quem eram os paraenses mortos no ataque

  • Dhony Dalton Clotilde Neres – “Bofinho": 35 anos, natural de Itaituba (PA). Garimpeiro que atuava legalmente no município de Calçoene (AP);
  • Gustavo Gomes Pereira – “Gustavinho”: 30 anos, natural de Ourilândia do Norte (PA). Morava em um condomínio em Macapá, era casado e pai de um bebê de 1 ano. Não tinha ligação com o garimpo e estaria no local como visitante;
  • Jânio Carvalho de Castro – “Jane”: Natural de Bom Jesus do Tocantins (PA). Trabalhava como garimpeiro legalizado em Calçoene (AP);
  • Paulo Felipe Galvão Dias: 30 anos, natural de Capitão Poço (PA).

Como foi o ataque

De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Amapá, o grupo saiu de Calçoene no dia 1º de agosto para visitar uma área de terra no Pará. As caminhonetes usadas na viagem ficaram estacionadas enquanto seguiam de barco. Durante o trajeto, foram atacados e mortos após serem confundidos com assaltantes que teriam agido na região dias antes.

Um homem sobreviveu ao se esconder na mata e pedir ajuda em uma comunidade próxima. No dia seguinte, as caminhonetes foram encontradas incendiadas, e os corpos resgatados com apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e da Polícia Civil do Pará, que atua no caso junto com a Delegacia de Monte Dourado, a Superintendência Regional do Baixo Amazonas e a Divisão de Homicídios de Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

garimpeiros mortos

chacina no amapá

garimpeiros mortos no amapá

pará x amapá
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Bebê é abandonado horas depois do nascimento em rua de Marabá

A mãe da criança foi localizada e presa, após câmeras de segurança registrarem o momento em que ela deixou o embrulho com o bebê no chão

12.08.25 20h42

POLÍCIA

Saiba quem eram os paraenses mortos no ataque a garimpeiros na divisa entre Amapá e Pará

A chacina ocorreu no início de agosto, e, nesta terça-feira (12), a Polícia Civil do Amapá prendeu cinco policiais militares e um guarda civil municipal suspeitos de participação no crime

12.08.25 19h30

INVESTIGAÇÃO

Investigado por estelionato no Rio Grande do Sul é preso em Ananindeua

A ação policial ocorreu nesta terça-feira (12), durante a operação “Médici Umbra II”

12.08.25 18h36

CRIME

Mulher é gravemente ferida na cabeça durante discussão com o companheiro em Tomé-Açu

O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (11), na região do Jamic

12.08.25 18h06

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende homem que matou empresário e estuprou mulher na frente da filha após carro quebrar em Moju

O crime em questão ocorreu no dia 17 de abril deste ano. Segundo a Polícia Civil, o suspeito se comportava como um predador em série

12.08.25 11h32

INVESTIGAÇÃO

Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de oito garimpeiros na divisa entre Amapá e Pará

As prisões e os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Macapá e Laranjal do Jari

12.08.25 16h33

POLÍCIA

Fala polêmica de pastor do Pará é investigada pela PC: 'Branquinha gasta mais; morena gasta menos'

Ele diz que o intuito do discurso era "mostrar o difícil começo de um jovem pobre, advindo de origem humilde, filho de pastor evangélico"

12.08.25 12h17

SUSTO!

Acidente com carreta bloqueia o trânsito e causa congestionamento em ponte da Alça Viária

Equipes da concessionária Rota do Pará foram acionadas para controlar o fluxo e garantir a segurança de quem passava pelo trecho. Ninguém ficou ferido.

11.08.25 23h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda