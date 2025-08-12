Capa Jornal Amazônia
Empresário mata gari após discussão no trânsito e é preso em academia em Belo Horizonte

Empresário é preso após matar gari durante discussão no trânsito em Belo Horizonte; arma usada pertence à esposa, delegada da polícia

O Liberal
fonte

Em um perfil em uma rede social, com quase 30 mil seguidores, Renê Júnior se apresenta como cristão, marido, pai e patriota (Reprodução/Itatiaia via CNN)

O empresário René da Silva Nogueira Junior, de 47 anos, foi preso na segunda-feira (11) suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, durante uma discussão de trânsito no bairro Vista Alegre, região Oeste de Belo Horizonte (MG).

imageGari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos (Reprodução/Itatiaia via CNN)

 

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o crime ocorreu por volta das 9h na Rua Modestina de Souza. Laudemir trabalhava na coleta de resíduos quando René, conduzindo um veículo elétrico BYD cinza, se irritou ao encontrar o caminhão de lixo no caminho e exigiu que a motorista liberasse passagem. A motorista afirmou que havia espaço suficiente na via, mas o empresário teria ameaçado atirar nela.

VEJA MAIS 

image Acusada de matar 5 filhos presa em Portugal, brasileira dopava crianças e depois as asfixiava
De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), os crimes aconteceram na cidade de Timóteo (MG)

image Como agia a brasileira presa em Portugal acusada de matar 5 filhos

Testemunhas relataram que René desembarcou armado, apontou a arma para a motorista e, durante o confronto, disparou contra o gari Laudemir, que tentou intervir. O tiro atingiu a região das costelas e atravessou o corpo, alojando-se no antebraço esquerdo da vítima. Laudemir foi socorrido com sinais vitais e levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu momentos depois devido a hemorragia interna.

No local, a perícia recolheu um cartucho deflagrado e outro intacto, ambos calibre .380. Não foram encontradas câmeras de segurança na região para auxiliar na investigação.

René foi preso horas depois do crime em uma academia no bairro Estoril. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou a prisão em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado, por motivo fútil, e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ameaça. Três testemunhas reconheceram o suspeito, que foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

A polícia instaurou ainda procedimento disciplinar para apurar a conduta de uma delegada que possui vínculo pessoal com o empresário. René é casado com Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, delegada lotada na Casa da Mulher Mineira. Segundo a PCMG, a arma usada no crime pertence à delegada, que não estava presente no local no momento do ocorrido.

A Polícia Civil informou que a Corregedoria-Geral investiga o caso e deve divulgar mais informações posteriormente. A defesa do empresário não se manifestou até a última atualização.

A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que Laudemir prestava serviços por meio de uma empresa terceirizada e que está prestando apoio à família da vítima.

