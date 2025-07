Homem é preso por deixar filhos em carro sob calor de 50 °C enquanto visitava sex shop

Um homem de 38 anos foi detido acusado de abuso infantil depois de deixar quatro crianças trancadas dentro de um carro que atingiu a temperatura de 50 °C por quase uma hora, enquanto visitava um sex shop em Phoenix, no estado do Arizona (EUA). Ascencio Largo abandonou as crianças, com idades entre 2 e 7 anos, no veículo desligado e com os vidros fechados, em um dia em que as temperaturas na cidade alcançaram 40 °C.

A polícia chegou ao local após receber várias denúncias de moradores que avistaram as crianças desacompanhadas e em situação de risco dentro do carro. Ao abrirem o veículo, os agentes encontraram os pequenos visivelmente debilitados, apresentando sinais claros de estresse térmico, como descoloração da pele e suor excessivo.

VEJA MAIS

Os exames indicaram que a temperatura corporal das crianças estava próxima de 40 °C, colocando-as em risco grave à saúde. Todas foram encaminhadas imediatamente para um hospital local para receber atendimento médico.

Enquanto isso, Ascencio estava dentro do estabelecimento, que segundo a polícia, funcionava como um sex shop com "fliperama adulto, salas de exibição comunitárias e privadas, proporcionando um ambiente discreto para exploração sexual".

Ao ser chamado diversas vezes pelos policiais, o homem demorou a responder e, quando finalmente retornou, tentou negar a propriedade do veículo. Ainda segundo os agentes, ele apresentava forte odor de álcool no hálito.

Ascencio Largo foi preso e responderá por abuso infantil e exposição ao perigo.