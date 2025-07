França lançará ajuda aérea em Gaza nos próximos dias, diz fonte diplomática

A França realizará, nos próximos dias, lançamentos aéreos de ajuda humanitária sobre a Faixa de Gaza, para atender às necessidades mais urgentes da população civil. A informação foi confirmada nesta terça-feira (29) por uma fonte diplomática à agência AFP, em Paris.

Segundo a fonte, todas as precauções serão tomadas para garantir a segurança dos civis durante as operações. Ela ressaltou, no entanto, que os lançamentos não substituem a necessidade de ampliar significativamente os volumes de ajuda por meio de passagens terrestres. “A França também está trabalhando em envios por terra, que são a forma mais eficaz e sem obstáculos de transportar os bens humanitários de que a população desesperadamente necessita”, afirmou.

Cerca de 2,4 milhões de palestinos estão sitiados em Gaza por Israel desde 7 de outubro de 2023, quando o grupo Hamas realizou um ataque em território israelense, dando início à guerra.

No último domingo, as Nações Unidas alertaram para “níveis alarmantes” de desnutrição na região. Nesta terça-feira, uma entidade internacional de monitoramento da fome, apoiada pela ONU, afirmou que o “pior cenário de fome está em curso” em Gaza.

Desde domingo, Israel autorizou lançamentos aéreos de ajuda humanitária em áreas específicas da Faixa de Gaza, onde declarou pausas nos combates para permitir as entregas.

Na segunda-feira, o chanceler alemão Friedrich Merz anunciou que a Alemanha organizará, em parceria com a Jordânia, uma ponte aérea de ajuda para Gaza. Merz afirmou ainda que França e Reino Unido estão dispostos a integrar a iniciativa.

Também na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que os EUA instalarão centros de distribuição de alimentos em Gaza. Segundo ele, há sinais de uma “fome real” no território devastado pela guerra.