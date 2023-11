Justiça decreta prisão temporária de segundo suspeito de roubar casa de dos pais de Bruna Biancardi

A Justiça determinou a prisão temporária de Pedro Henrique dos Santos Vasconcelos, conhecido como "Urso", por 30 dias, tornando-o o segundo suspeito identificado na participação do assalto à casa dos pais da influenciadora Bruna Biancardi, localizada em Cotia, na Grande São Paulo.

VEJA MAIS

Apesar de não possuir antecedentes criminais, Pedro "Urso" teve sua prisão temporária decretada, acompanhada pela quebra do sigilo telefônico, tanto dele quanto do primeiro detido, Eduardo Vasconcelos, de 19 anos, que, coincidentemente, era vizinho e residente no mesmo condomínio.

Eduardo, apreendido pela Guarda Civil, confessou ter utilizado o carro do padrasto para realizar o assalto à residência dos pais de Bruna. Sua prisão preventiva já foi decretada, mantendo-o detido na cadeia de Cotia. Pedro, por sua vez, ainda não foi localizado até a última atualização desta reportagem.

A investigação, conduzida pela Polícia Civil, indica que Eduardo, recém-chegado ao condomínio e vizinho das vítimas, planejou o crime com pelo menos mais duas pessoas, sendo Pedro identificado como o indivíduo no banco do passageiro ao lado de Eduardo. A busca pela identificação do terceiro comparsa, apelidado de "Europa", está em andamento.