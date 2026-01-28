Justiça condena mulher da Guiana Francesa flagrada com ‘palmilhas’ de cocaína no Aeroporto de Belém
Ré foi presa no Aeroporto Internacional de Belém com 1,6 kg de cocaína escondidos em palmilhas de tênis; droga teria como destino a Irlanda
A Justiça Federal acolheu pedidos do Ministério Público Federal (MPF) e condenou, no último dia 19, uma mulher nascida na Guiana Francesa a quatro anos e dez meses de reclusão pelo crime de tráfico internacional de drogas. A acusada foi presa em flagrante pela Polícia Federal (PF) em 2 de março de 2024, no Aeroporto Internacional de Belém.
Durante fiscalização de rotina, agentes identificaram que a mulher transportava 14 tabletes de cocaína, moldados em formato de palmilhas e embalados com fita adesiva branca. O entorpecente estava oculto em oito pares de tênis encontrados na bagagem. Laudos periciais confirmaram que a substância apreendida era cocaína, com peso bruto total de 1,6 quilo.
As investigações apontaram que a droga era proveniente da Guiana Francesa e tinha como destino final a cidade de Dublin, na Irlanda. No processo, o MPF destacou a existência de provas robustas contra a acusada, incluindo depoimentos de testemunhas que relataram o forte odor de cola exalado pela bagagem, o que levantou suspeitas e levou à perfuração dos calçados, onde o entorpecente foi localizado.
Na sentença, o juízo fixou o regime inicial de cumprimento da pena como aberto, após o desconto do período em que a ré permaneceu presa preventivamente ou em prisão domiciliar. A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, conforme previsto na legislação. Da decisão, ainda cabe recurso.
