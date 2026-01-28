Justiça condena mulher da Guiana Francesa flagrada com ‘palmilhas’ de cocaína no Aeroporto de Belém

A Justiça Federal acolheu pedidos do Ministério Público Federal (MPF) e condenou, no último dia 19, uma mulher nascida na Guiana Francesa a quatro anos e dez meses de reclusão pelo crime de tráfico internacional de drogas. A acusada foi presa em flagrante pela Polícia Federal (PF) em 2 de março de 2024, no Aeroporto Internacional de Belém.

Durante fiscalização de rotina, agentes identificaram que a mulher transportava 14 tabletes de cocaína, moldados em formato de palmilhas e embalados com fita adesiva branca. O entorpecente estava oculto em oito pares de tênis encontrados na bagagem. Laudos periciais confirmaram que a substância apreendida era cocaína, com peso bruto total de 1,6 quilo.

As investigações apontaram que a droga era proveniente da Guiana Francesa e tinha como destino final a cidade de Dublin, na Irlanda. No processo, o MPF destacou a existência de provas robustas contra a acusada, incluindo depoimentos de testemunhas que relataram o forte odor de cola exalado pela bagagem, o que levantou suspeitas e levou à perfuração dos calçados, onde o entorpecente foi localizado.

Na sentença, o juízo fixou o regime inicial de cumprimento da pena como aberto, após o desconto do período em que a ré permaneceu presa preventivamente ou em prisão domiciliar. A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, conforme previsto na legislação. Da decisão, ainda cabe recurso.