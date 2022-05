Juíza morta no Pará: corpo de Mônica Andrade deixa Belém nesta quarta-feira (18/05)

O corpo da juíza Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, encontrada morta num carro na manhã desta terça-feira (17), em Belém, deixa a capital no início da tarde desta quarta-feira (18). Ela será sepultada na Paraíba, na cidade natal dela. O traslado será pela companhia aérea Azul. A previsão é de que ela partiria às 17h, primeiro para Recife e então para a Paraíba.

Entenda o caso

A Polícia Civil, por enquanto, investiga um possível suicídio da juíza, com base no relato do juiz e marido dela, João Augusto Figueiredo Júnior. O caso está sendo conduzido de forma sigilosa. O corpo de Mônica já foi periciado e liberado pelo Instituto Médico Legal (IML). Ela apresentava um ferimento por arma de fogo no peito.

Após levar o corpo dentro do carro para a Divisão de Homicídios da PC, o juiz João Augusto prestou depoimento e foi liberado. A PC ainda não comentou o assunto oficialmente, nem mesmo sobre a adulteração do local da morte de Mônica e demais procedimentos.