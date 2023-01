'Juca' e comparsa são presos suspeitos de furtarem residência em Santarém

Adivaney Moura Pedroso, de 30 anos, também conhecido pelo apelido de ‘Juca’, e Antonio Soares Sousa, 31 anos, foram presos na tarde de sábado (31) suspeitos de furtarem uma residência de Santarém, na região oeste do Pará. A dupla confessou o crime à polícia de que teriam invadido uma casa da localizada na Rua Angelim, bairro Santarenzinho. O furto teria ocorrido ainda no sábado (31). As informações são do O Impacto.

A Polícia Militar (PM) disse que foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop), por volta das 14h20, sobre a ocorrência de um imóvel que teria sido arrombado e furtados diversos objetos.

Na posse das características dos suspeitos, a polícia realizou diligências para localizar os suspeitos. Eram Adivaney e Antonio.

Eles foram encontrados pela PM e com a dupla, a polícia recuperou um botijão de gás, uma máquina de costura, uma mochila cheia de itens que supostamente foram furtados, um ferro de passar roupa e R$ 900,00.

Juca e o comparsa contaram aos policiais como o crime ocorreu. O material apreendido e os suspeitos foram levados à 16ª Seccional de Polícia Civil para que os devidos procedimentos fossem efetuados.