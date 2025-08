Jovens são resgatadas com vida após afogamento na praia do Espardarte, em Salinópolis

Duas mulheres, uma delas desaparecida no mar por mais de uma hora, foram resgatadas na tarde do último domingo (3), por volta das 17h30, em Salinópolis. As vítimas, de 25 e 16 anos, estavam na Praia do Espadarte quando se afogaram. Ambas foram resgatadas com vida após uma ação integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e de secretarias municipais.

As jovens foram resgatadas pelas guarnições de guarda-vidas de resgate pré-hospitalar que foram acionadas imediatamente. A operação contou também com apoio essencial de um drone operacional e uma moto aquática (jet-ski), que permitiram a localização e aproximação das vítimas. Elas estavam a mais de 300 metros da arrebentação. O Comitê de Governança de Salinópolis foi mobilizado pelo Comando do 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM), ativando o protocolo de prontidão no Hospital Regional do município para receber as vítimas com agilidade.

Para ocasiões como essa foi criado um Comitê de Governança de Salinópolis, com a presença de diversos órgãos, tantos estaduais quanto municipais e de iniciativa privada, para ativação de protocolos de salvamento. O resgate das mulheres iniciou com a Coordenação Municipal de Saúde, integrante do Comitê, que estava no local no momento da ocorrência, e imediatamente acionou o comando do 13º Grupamento Bombeiro Militar (13º GBM).

Suporte interinstitucional

Militares da corporação coordenaram o suporte interinstitucional, ativando o protocolo de prontidão no Hospital Regional, para que estivesse preparado para receber as vítimas. "Por meio dele [do Comitê], conseguimos dar respostas mais rápidas e integradas aos crimes, emergências e demandas da população, fortalecendo o trabalho das forças de segurança, saúde e assistência social em um único eixo de ação", diz o major Rodrigo Martins do Vale, comandante do 13º Grupamento Bombeiro Militar de Salinópolis.

A Segup também acompanhou a ação por meio do seu representante em Salinópolis, coronel Helderley de Oliveira, que destacou o trabalho pelo Sistema de Segurança Pública quando foi comunicado o desaparecimento das vítimas no mar. "O trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros no cenário foi o ponto chave do sucesso. Não era fácil localizá-las em alto mar, nas condições totalmente desfavoráveis. A perspicácia e experiência dos guarda-vidas, aliada às logísticas presentes, como moto aquática e a tecnologia do drone, foram fatores preponderantes para o sucesso da operação. afirma o major.

"Assim como o trabalho integrado de todos os órgãos envolvidos, que se mobilizaram para minimizar o percurso até a chegada das pacientes ao Hospital para atendimento. Isso mostra o quão é importante o trabalho integrado desenvolvido pelo Sistema de Segurança Pública do Estado, que conseguiu dar uma resposta imediata, salvando a vida de duas pessoas", pontua.