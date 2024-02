Jovem tem perna esmagada ao pular de uma balsa em movimento, em Itaituba

O jovem Luiz Henrique Pantoja teve a perna esmagada, na manhã deste sábado (10), ao pular de uma balsa em movimento, que faz travessia de Miritituba para Itaituba. O acidente aconteceu no início da manhã.

De acordo com informações do portal 24 Horas News, o jovem estaria retornando para o distrito de Miritituba e ao chegar próximo ao porto de Miritituba, pulou da balsa em movimento no que acabou se desequilibrando e caiu. Na ocasião, a prancha passou por cima de uma de suas pernas e ocasionou o ferimento .

VEJA MAIS

A empresa de navegação chegou a soltar uma nota informando que os colaboradores da empresa ajudaram o passageiro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Luiz Henrique foi levado para o Hospital Regional do Tapajós, onde passou por cirurgia.

Ainda na nota, a empresa lamenta o ocorrido e deseja que o jovem se recupere o quanto antes. “A Rodonave Navegações busca prestar um serviço de qualidade com segurança e, para tanto, conta com a colaboração de todos. E aproveita o momento para pedir a população e usuários do serviço que aguardem o desembarque ser autorizado, que respeitem quando o embarque já foi finalizado, que não pulem as grades e portões de segurança. E sigam as orientações das placas e dos colaboradores da empresa”, destaca a nota.