Jovem morre esfaqueado dias depois de completar 18 anos em Paragominas

No início da noite do último domingo, 05, o jovem Vinícius Marcos Pereira dos Santos foi assassinado menos de duas depois de completar 18 anos em Paragominas, no Sudeste Paraense. O rapaz foi esfaqueado dentro de um estabelecimento comercial, e acabou morrendo no meio da rua.

Conforme informou o 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime aconteceu por volta das 19h, bem em frente a um mercadinho na Rua Manaus, bairro Vila Rica. Quem avisou à polícia sobre o crime foi o 1º Grupamento de Proteção Ambiental (1° GPA) do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para prestar socorro a um homem que tinha sido esfaqueado. Chegando ao local, os socorristas constaram que o rapaz não tinha resistido aos ferimentos e acabou morrendo no meio da rua.

Quando a PM chegou à cena do crime, soube por meio de um funcionário do mercadinho que Vinícius entrou em uma luta corporal com homem nacional dentro do estabelecimento. No meio da briga violenta, o rapaz foi ferido com o primeiro golpe de faca ainda dentro do mercadinho. Em seguida, ele correu para frente do estabelecimento, onde foi esfaqueado novamente.

A polícia conversou com populares presentes, mas eles não souberam informar a motivação do crime, e nem a identidade do autor do homicídio, Tudo que se sabe foi que, após praticar o delito, o homem fugiu tomando rumo desconhecido.

A PM então isolou a área e acionou a equipe da Polícia Civil e o Núcleo Avançado de Paragominas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Por fim, a PM informou que guarnições de serviço realizaram buscas visando identificar e capturar o autor do crime, porém não conseguiram prender nenhum suspeito. O caso segue sob investigação.