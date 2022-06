Jovem morre em acidente de moto na PA-150, em Tailândia

​Uma jovem, que não teve identidade divulgada, morreu, na madrugada desta quinta-feira (9), após um acidente de trânsito, em Tailândia, município da região nordeste do Pará. Testemunhas relataram que a vítima estava em uma motocicleta, na companhia de uma amiga. Ela colidiu com um carro no perímetro urbano da rodovia PA-150, próximo de uma churrascaria, sentido Belém.​ Com informações do Portal Tailândia.​



Policiais civis e militares atenderam ao chamado e aguardaram a retirada do corpo do local. A amiga da jovem, também não identificada, foi encaminhada ao Hospital Geral de Tailândia (HGT) com ferimentos, mas não há informações sobre o estado de saúde dela, uma vez que a unidade de saúde não divulga boletim médico sem autorização da família ou da própria paciente.

foi levado para a delegacia, e a motocicleta em que as duas jovens estavam também foi encaminhada para a unidade policial. De acordo com as investigações preliminares da polícia, as vítimas teriam deixado um bar antes de​ terem se envolvido​ no acidente. As apurações da Polícia Civil seguem no sentido de esclarecer as circunstâncias d​a colisão.​