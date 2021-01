Criança dispara espingarda por acidente e mata tio

Um jovem de 19 anos morreu baleado no município de Portel, na Ilha do Marajó. As primeiras informações, que estão sendo apuradas pela Polícia Civil, indicam que o disparo foi feito acidentalmente por uma criança, sobrinho daquele rapaz.

O baleamento ocorreu, nesta sexta-feira (8), na zona rural do município. Essa versão inicial aponta que as crianças brincavam quando encontraram a espingarda. As circunstâncias do baleamento vão ser apuradas pelos investigadores. Em nota, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Portel, informou apenas "que investiga o caso sob sigilo".