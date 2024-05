Jovem morre após ser esfaqueado duas vezes no pescoço, em Itaituba

Leonardo Salomão Martins Abreu, de 23 anos, morreu no começo da madrugada desta quinta-feira (30), por volta de 00h30, após ser esfaqueado duas vezes no pescoço, em Itaituba, sudoeste do Pará. A vítima, conforme o relato da irmã, chegou em casa ferido, mas não revelou quem o havia atacado. De acordo com as autoridades, os suspeitos já foram identificados mas não tiveram os nomes informados, estão sendo procurados. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com o Portal Giro, o rapaz estaria bebendo em um estabelecimento localizado no bairro Vale do Piracanã. Quando chegou em sua residência, assim que retornou do bar, já estaria com as perfurações de arma branca no pescoço. Mesmo ferido e sangrando ele teria pego a moto e indo em direção ao hospital.

Assim que chegou na 29ª rua, nas proximidades da Escola Municipal Coronel Fontoura, a vítima caiu do veículo. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) socorreram Leonardo ainda com vida, ainda segundo com o Giro Portal. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil. A PC, em nota, informou que "apura as circunstâncias do homicídio de Leonardo Salomão Martins Abreu". Equipes da Seccional de Itaituba trabalham para localizar e prender os suspeitos, que já foram identificados.