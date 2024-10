Jovem grávida é encontrada morta e enterrada, em Barcarena

O corpo de Maria Graziely Sousa da Silva, de 23 anos, foi encontrado pela Polícia Civil na tarde da última terça-feira (15/10), amarrado e enterrado em uma cova numa área de mata em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. O suspeito de envolvimento no crime, que não teve o nome revelado e já estava preso, era ex-namorado da vítima. De acordo com a PC, ele confessou que matou a vítima por ela ter se relacionado com outras pessoas. A família da vítima contou à polícia que a jovem estava grávida do suspeito.

As investigações do caso começaram na semana passada, no último do 08/10, depois que a PC recebeu uma denúncia de um possível homicídio, onde o apelido do principal suspeito, estava envolvido no caso. Seis dias após a denúncia, uma irmã da vítima compareceu à delegacia de Vila dos Cabanos para informar sobre o desaparecimento de Maria Graziely.

No decorrer das investigações, a polícia identificou o suspeito, que já havia sido preso por tráfico de drogas. Ele levou os agentes até o local onde o corpo da vítima estava e contou qual foi a motivação do crime durante interrogatório.

Maria foi encontrada morta de joelhos e com as mãos amarradas em uma cova localizada numa área de mata da região do Cupuaçu, na Vila dos Cabanos. De acordo a Polícia Civil, o jeito que o corpo dela foi localizado indica que ela tenha sido executada.

Além do tráfico de drogas, o suspeito irá responder criminalmente por feminicídio e ocultação de cadáver. As investigações do caso continuam que sejam apuradas todas as circunstâncias da morte da jovem.