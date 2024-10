Corpo de homem com o crânio esmagado é encontrado em Garrafão do Norte

O corpo de um homem com o crânio esmagado foi encontrado às margens da PA 124, próximo a vila Tatajubinha, em Garrafão do Norte, nordeste do Pará. As informações iniciais são de que a vítima, localizada na manhã de domingo (13/10), seria Rubinei de Oliveira, de 39 anos. A motocicleta do homem também estava no local. Porém, segundo testemunhas, próximo ao corpo havia uma pedra que teria sido usada para golpear a cabeça de Rubinei. O caso é investigado pela Polícia Civil.

As testemunhas informaram que não havia sinais de acidente na cena do crime, no corpo de Rubinei e nem na motocicleta, que estava intacta. A pedra, que é apontada como o objeto usado para esmagar o crânio da vítima, estava suja de sangue. Pessoas que conheciam a vítima informaram que ele estava consumindo bebidas alcoólicas, horas antes, na companhia de outro homem. Porém, o indivíduo ainda não havia sido localizado pelas autoridades policiais.

O corpo foi removido para passar pelos procedimentos de perícia, que possam auxiliar na busca por vestígios sobre o que realmente ocorreu no momento da morte de Rubinei. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.