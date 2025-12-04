Jovem empina moto, perde o controle e morre ao ser atingido por veículo em Itaituba

Um jovem identificado como Izaque Lemos, de 25 anos, morreu na tarde de quarta-feira (3/12) após uma colisão entre duas motocicletas na 36ª com a Travessa São José, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima fazia manobras de “empinar” a motocicleta quando passou por um buraco, perdeu o controle da direção e foi atropelada por outra moto que vinha no sentido contrário.

Segundo o Giro Portal, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se deslocaram imediatamente para prestar atendimento. No entanto, Izaque morreu ainda no local do acidente. A Polícia Militar e agentes da Coordenadoria Municipal de Trânsito de Itaituba (Comtri) também estiveram na área para organizar o tráfego e auxiliar na ocorrência.

Ainda conforme o Giro, o segundo motociclista foi levado para a delegacia, onde deverá prestar depoimento sobre o caso. Além de dizer as circunstâncias do sinistro à Redação Integrada de O Liberal, a PC disse que perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações do caso.